DT







Argentina vs. Chile: Nehuén Pérez marcó el 2-0 en el Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 [VIDEO] El defensor central Nehuén Pérez estiró la ventaja 2-0 de Argentina vs. Chile por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. El zaguero llegó hasta el área tras un tiro libre y remató justo bajo el arco del portero Omar Carabalí