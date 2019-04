Argentina vs. Chile EN VIVO: Godoy marcó el 2-0 con formidable tiro de penal en Sudamericano Sub 17 | VIDEO El atacante de Atlético de Rafaela Matías Godoy alcanzó un doblete en el cotejo entre Argentina vs. Chile por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

Argentina vs. Chile EN VIVO: Godoy marcó el 2-0 con formidable tiro de penal en Sudamericano Sub 17 | VIDEO. (Video: Movistar Deportes / Foto: Captura de pantalla)