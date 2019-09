TyC Sports EN VIVO | AQUÍ, TRANSMISIÓN ONLINE | FIBA | ÚLTIMO CUARTO EN VIVO | Argentina vence, de momento, 78-63 a Francia. Escuadras chocan ahora EN VIVO y EN DIRECTO en el Wukesong Arena por las semifinales del Mundial de Básquet China 2019. El compromiso, que empezó a las 7:00 horas, se puede seguir vía DIRECTV en Perú, mientras que TV Pública y TyC Sports transmiten las acciones de manera exclusiva en el país de la ‘Albiceleste’.

No olvides que El Comercio, desde su página web, te brinda el minuto a minuto del Argentina vs. Francia por las semifinales del Mundial de Básquet China 2019, con todas las incidencias, estadísticas y más detalles para no perderte absolutamente nada el partido de básquet EN VIVO y EN DIRECTO.



Previa del Argentina vs. Francia

Argentina, dirigida por Sergio Hernández, disputará el compromiso tras haber demostrado un juego vistoso y unos números que impactan como el promedio de 88,8 puntos por encuentro, 38,7 rebotes, 11,2 robos, 21,2 asistencias. Todos registrados, hasta el momento, en el torneo.

La ‘Albiceleste’, además de contar con esa estadística, llega a este duelo por las semifinales del Mundial de Básquet China 2019 invicta.

Por otro lado, Francia afrontará el choque tras haber tenido un solo tropiezo, ante Australia en segunda ronda, pero sobre todo con la hazaña en su historial de haber sacado del certamen a la vigente campeona y favorita, Estados Unidos.



Escenario del Argentina vs. Francia

Horarios del partido entre Argentina vs. Francia

07:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

09:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

13:00 horas - Reino Unido

14:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

20:00 horas - China