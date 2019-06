Argentina vs. Venezuela: ¿Por qué no es descabellado pensar en una victoria Vinotinto?

Creer que Argentina es superior a Venezuela por la historia o el peso de la camiseta es un error. Lo es con esta selección que se mueve entre el ensayo y el error, que está sumergida en una crisis dirigencial y futbolística, y que aún siente los traumas de las tres finales perdidas (Mundial 2014, Copa América 2015 y 2016). Sí es cierto que la Albiceleste le ganó las cinco veces que se enfrentaron en el torneo continental (4-1 en cuartos de la edición pasada). Sin embargo, en los últimos años la Vinotinto ha mejorado a pasos agigantado y tiene motivos suficientes para soñar con un triunfo histórico.

-Proyecto sostenible-



Año 2015. Rafael Dudamel deja el Deportivo Lara y toma las riendas de la Sub 20 de Venezuela con un proyecto a largo plazo. En el 2017 obtiene el primer logro: medalla de bronce en el Sudamericano de la categoría y clasificación al Mundial de Corea del Sur. En la Copa del Mundo, el elenco venezolano, en medio de tanta tristeza por la gran crisis que se sigue viviendo en el país llanero, le dio una alegría a su pueblo. Llegó a la final del torneo por primera vez. Y aunque no la ganó, quedó en la historia tras caer ante Inglaterra.

En medio de esos años, Dudamel asumió también la dirección técnica del seleccionado mayor. Y fue a la Copa América 2016 con cuatro finalistas del Sub 20: Wuilker Fariñez, Ronald Hernández, Yangel Herrera y Adalberto Peñaranda. De ellos, solo el último no está en Brasil por una lesión y lo reemplazó Yeferson Soteldo, otro de aquella selección juvenil histórica.

Desde que Dudamel se puso el buzo de su selección (2015), Argentina ha tenido cuatro técnicos distintos: Gerardo Martino (2014-16), Edgardo Bauza (2016-17), Jorge Sampaoli (2017-18) y Lionel Scaloni (2018-actualidad). Nunca se encontró un proyecto y siempre fue de más a menos. Incluso, según señalan medios argentinos, Scaloni se iría después de esta Copa América.

Técnicos de las selecciones sudamericanas en la Copa América 2016 y la actual

SELECCIÓN COPA AMÉRICA 2016 COPA AMÉRICA 2019 Brasil Dunga Tite Argentina Gerardo Martino Lionel Scaloni Colombia José Pekerman Carlos Queiroz Perú Ricardo Gareca Ricardo Gareca Paraguay Ramón Díaz Eduardo Berizzo Ecuador Gustavo Quinteros Hernán Gómez Venezuela Rafael Dudamel Rafael Dudamel Chile Juan A. Pizzi Reinaldo Rueda Bolivia Julio César Baldivieso Eduardo Villegas Uruguay Óscar W. Tabárez Óscar W. Tabárez

-Nueva era-



Hasta antes del 6 de noviembre del 2016, Argentina le había ganado 20 de 21 partidos a Venezuela. Pero desde esa fecha, un 2-2 en el Wanda Metropolitano lo cambió todo. Contando ese partido, las dos selecciones se han enfrentado en tres oportunidades. Y el saldo tiene color vinotinto: dos empates y una victoria para ellos. El triunfo se dio en el último amistoso que jugaron en España y significó el regreso de Lionel Messi a la selección. 3-1 categórico, con baile incluido.

-Más experiencia-



Si repasamos nombre por nombre los convocados de cada selección, de hecho que la de Scaloni ganará, y por mucho. Esa ventaja te la pueden otorgar los Messi (Bota de Oro), Agüero (segundo máximo goleador de la Premier League), Di María (equipo ideal de la Ligue 1), Armani (campeón de la Libertadores con River siendo figura), Dybala (Juventus), Otamendi (City), entre otros. Sin embargo, en este ítem hay dos puntos en los que Venezuela sale ganador: 1) tiene más futbolistas jugando en el extranjero (91,3% de su plantel) que su rival (82,6%). Y 2) tiene jugadores con más experiencia en Copa América.

De los 23 jugadores venezolanos que están en Brasil, 12 saben lo que es estar presentes en este tipo de torneos. De ellos cinco han sido titulares indiscutibles en la primera fase: el portero Fariñez; el lateral Rosales; los volantes Moreno y Rincón; y el delantero Salomón Rondón. Es decir, la columna vertebral del equipo. En cambio, Argentina solo tiene ocho con experiencia copera y 15 debutantes. De esos ocho, solo dos arrancaron en todos los encuentros: Nicolás Otamendi y Lionel Messi.

-Un presente con dos caras distintas-



"Venimos a jugar seis partidos, ya llevamos cuatro", repiten como un mantra el entrenador y los jugadores venezolanos. En ese trayecto consiguieron sobrevivir con un jugador menos ante Perú (0-0), resistir el asedio de Brasil (0-0) y ganar con justicia a Bolivia (3-1). Rafael Dudamel, en toda la primera fase, mantuvo un esquema sólido con un 4-1-2-3, que a veces solía convertirse en un 4-5-1.

Argentina es todo lo contrario. La otra cara de la moneda. Llegó a Brasil con muchas dudas e incertidumbres. La Albiceleste empezó mal con una derrota ante Colombia (0-2) y un empate agrio ante Paraguay (1-1). En ambos, Scaloni utilizó un 4-4-2, que lo cambió a 4-3-3 para el duelo ante Qatar (2-0). Hasta el momento, el entrenador busca armar el equipo.

-Fariñez, un antiMessi que Leo no ha podido batir-



Mide 1,80 metros y tiene solo 21 años, pero Wuilker Fariñez ya se coronó como uno de los mejores porteros de esta actual Copa América. Si Venezuela solo ha recibido un gol es gracias a él. El líder de la generación Sub 20 se enfrentará por tercera vez a Lionel Messi. Y, por ahora, el saldo está a su favor: en los dos duelos anteriores no ha recibido ningún gol. “Medirse a Leo es un reto para todos”, confesó previo al duelo, pero si le hablan de retos a este portero, seguro que los atajará.

Revive la increíble ataja de Wuilker Fariñez ante Perú en la primera fecha de la Copa América. (Video: Youtube / Foto: Captura)

Eso sí, más allá de los presentes totalmente distintos que viven, si Argentina tiene a Lionel Messi inspirado, la ventaja pasa a estar a su favor. Y lo sabe el propio técnico venezolano. “Es el mejor de la historia, gane o no títulos con su selección”, dijo Dudamel.