Argentina vs. Venezuela: Los errores que no debe repetir la Albiceleste ante la Vinotinto

Teniendo en cuenta el presente lleno de incertidumbres, dudas y presión, pudo haber sido peor para Argentina en los cuartos de final. Chocará ante Venezuela este viernes a las 2 p.m. evitando así a rivales de más peso histórico en la Copa América. Incluso, el recuerdo más cercano entre ambos en esta competición es del 2016. Misma fase y un 4-1 a favor de la Albiceleste. Sin embargo, las realidades son distintas y en tres años las dos selecciones han cambiado muchísimo: una mantiene un proyecto y un mismo técnico desde esa vez; y la otra está sumergida en una crisis y con Scaloni ya van cuatro entrenadores.

El recuerdo del último partido jugado entre ambos (hace unos meses en España) aún está en la retina de venezolanos y argentinos. Los primeros se aferran a ese encuentro donde su selección fue ampliamente superior para llenarse de fe. Los segundos esperan la revancha. Lo cierto es que, desde ese amistoso, el equipo de Lionel Scaloni no pueden cometer los mismos errores para evitar cualquier papelón.

-Esquema-



En aquel amistoso disputado en el Wanda Metropolitano (22 marzo), el entrenador probó con un esquema que no volvió a usar: 3-4-2-1. Los tres defensores fueron: Juan Foyth por derecha, Gabriel Mercado en el centro y Lisandro Martínez por la izquierda. Solo el primero está en Brasil y podría arrancar este viernes. La línea de tres tuvo serias complicaciones para detener a extremos veloces como Murillo, Machís y Soteldo. El primero, incluso, marcó un golazo. Ese sistema requiere de mucho trabajo, como aclaran los especialistas. Y tiempo no tuvo Scaloni para trabajarlo.

Así alinearon ambos equipos en el amistoso jugado en Madrid. Argentina no volvió a usar línea de tres al fondo. Venezuela mantiene su esquema. (Foto: Soccerway)

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que en esa oportunidad jugó como lateral-volante, se refirió al elenco venezolano y señaló que, tras lo sucedido en Madrid, deben tomar las precauciones necesarias en defensa para no vivir el martirio de aquella vez.

-Frenar al ‘9’-



Salomón Rondón, goleador histórico de Venezuela (24) siempre genera peligro en cualquier defensa rival. Sabe aguantar, jugar de espaldas y tiene un muy buen juego aéreo. Además, a pesar de su metro 86, tiene movimientos interesantes sin balón y remata desde cualquier parte del campo. En el último encuentro entre ambos, el ‘9’ le ganó la espalda a Gabriel Mercado y marcó el primer tanto de gran manera. También tuvo otras ocasiones con las que asustó la portería de Franco Armani. La zaga compuesta por Nicolás Otamendi y Germán Pezzella (o Juan Foyth) debe complementarse bien y estar concentrada para contener al atacante.

Así fue el gol de Salomón Rondón ante Argentina. (Video: Youtube / Foto: Reuters)

-La batalla en el medio-



Rafael Dudamel ya le mostró sus cartas a Lionel Scaloni con una volante conformada con tres mediocampistas: Junior Moreno en el medio como ancla, y Tomás Rincón y Yangel Herrera un poco más adelantados. Ese tridente se podría repetir (es muy probable teniendo en cuenta los partidos de la primera fase). Por ello, Leandro Paredes necesitará la ayuda y sacrificio de Lo Celso y el otro volante que acompañe (Rodrigo de Paul o Marcos Acuña) para ganar esa dura batalla. Ahí estuvo el punto de quiebre en el amistoso jugado en marzo.

Este es el mapa de calor de los tres volantes de Venezuela (Moreno, Rincón y Herrera) ante Argentina. (Fuente: Opta)

-No es Messi y diez más-



Es probable que Dudamel no sorprenda con un planteamiento. No lo ha hecho antes, no lo hará ahora. Será parecido al duelo anterior y al que expuso ante Brasil en la zona de grupos: equipo compacto, defensa sólida y contragolpes veloces. Argentina necesitará que Lionel Messi encuentre sociedades como lo hizo ante Qatar y no tener un ataque estático como aquella vez. El ‘10’, en esa oportunidad, tuvo que bajar a pedir el balón a los defensores y casi nunca encontró alguien con quién tocar. Incluso, el gol de los suyos llegó tras una jugada individual de él.

Según las estadísticas de Opta, Argentina tuvo más la posesión del balón, pero eso no fue aprovechado. Lionel Messi estuvo solo. (Fuente: Opta)

-Sin espacios-



Por lo mostrado en los primeros tres partidos de esta Copa, Argentina deberá apoderarse del balón. Sin el esférico, el equipo de Scaloni sufre y mucho. Sin embargo, no tiene que descuidar sus líneas ni ser el equipo largo como en Madrid. En ese amistoso ante Venezuela hubo muchos espacios que fueron aprovechados por sus rivales. El resultado de ese partido es conocido, pero el de este viernes no. Depende de los once que se paren en el campo cambiar la historia albiceleste.