Argentina vs. Venezuela: Rincón no siente miedo por enfrentar a la Albiceleste

Tomás Rincón, volante de la selección de Venezuela, aseguró que, tras muchos años en que la Vinotinto fue considerada la 'cenicienta' de Sudamérica, llegó el momento de dar un golpe sobre la mesa este viernes, cuando se midan con Argentina en el Maracaná por los cuartos de final de la Copa América.

"Los respetamos pero no les tememos. Y consideramos que puede ser un buen momento en nuestra historia para dar un golpe sobre la mesa", afirmó el jugador del Torino italiano en declaraciones que concedió a periodistas poco antes del entrenamiento que Venezuela cumplió en Río de Janeiro, de cara a su duelo por un cupo en semifinales del torneo continental.

Argentina y Venezuela se enfrentarán este viernes en el Maracaná. (Foto: AFP)

"Por momentos en nuestra historia se habló de selección en crecimiento, de que Venezuela quizás no era una mala selección, pero hoy creo que podemos cambiar esa realidad porque no lo hemos venido ganando con mucho sufrimiento, después de mucha derrota, de mucho esfuerzo, no tenemos miedo de exponernos", agregó.

Afirmó que considera que el partido del viernes será duro pero que Venezuela está convencida de que puede vencerlo, ya que hace mucho tiempo en Sudamérica dejó de ganarse con base en la historia o en los nombres.

"Hoy en día es más importante el funcionamiento colectivo y creer como equipo y sin duda nosotros también tenemos individualidades y talentos. Los respetamos a todos pero a ninguno le tememos y, con nuestras armas, intentaremos ir en busca de nuestro objetivo", dijo.

"Va a ser un lindo partido ante un equipo importante en el que intentaremos seguir haciendo lo que nos ha dado tanta certeza hasta ahora en la competición. Lo que vive Venezuela hoy es otra realidad después de muchos años de trabajo y de sufrimiento. Hoy podemos decir que llegó el momento de asumir la responsabilidad si queremos algo importante, algo grande", agregó el volante venezolano.

Tomás Rincón aseguró que ya ha dicho públicamente que considera al argentino Lionel Messi el mejor futbolista del mundo pero que el viernes será una disputa de once contra once que los venezolanos están convencidos que pueden ganar.

"Enfrentaremos no sólo a Messi sino a varios buenos jugadores pero estamos enfocados en nosotros y en tratar de seguir mejorando y de darle continuidad a las cosas buenas que hemos logrado", dijo.

"Tenemos la ilusión y considero que el que tanga más convicción de ganar el viernes se llevará el partido", agregó.

El jugador del Torino dijo que Venezuela cuenta hoy un equipo más fuerte que el que consiguió llegar hasta semifinales de la Copa América de 2011, cuando alcanzó su mejor desempeño en la historia de la competición.

"Son equipos diferentes. En ese momento teníamos jugadores de otra característica, lo que caracteriza al actual es la cohesión del equipo que tenemos ahora. Es un equipo que tiene una gran empatía, que nos ha llevado a través de los años a tener cierta firmeza en este camino que hemos venido preparando para esta Copa América", aseguró.

Tomás Rincón también se refirió a la importancia del portero Wuilker Faríñez, considerado como la gran estrella de Venezuela en la Copa América, y deseó que continúe destacándose.

"En este momento está haciendo cosas de fenómeno. Espero que pueda dar un salto importante en su carrera y estamos orgullosos de que sea venezolano", afirmó sobre el portero de 21 años del club Millonarios colombiano.

Venezuela, que clasificó a cuartos de final como el segundo mejor del Grupo A, se medirá a Argentina, el segundo mejor del Grupo B, tres años después de que la Vinotinto fuera eliminada de la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos tras sufrir una goleada por 4-1 precisamente en cuartos de final frente a Argentina.

Pero en el último partido entre ambas selecciones, un amistoso disputado en Madrid en marzo pasado, Venezuela se impuso por 3-1 a una Argentina que contó entonces con el regreso de Lionel Messi.

Fuente: EFE