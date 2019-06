Lionel Scaloni evitó opinar sobre la polémica entre Menotti y Ruggeri

En la conferencia de prensa previa al Argentina vs. Venezuela, los periodistas tocaron el tema de la polémica protagonizada por César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales, y Oscar Ruggeri, panelista de Fox Sports.

Un periodista consultó a Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, y Lautaro Martínez, delantero del conjunto nacional, cuánto afectaba el fuerte cruce de palabras entre los personajes antes del juego por la Copa América.

“Lautaro, no te metas, contesto yo", dijo el técnico de la selección argentina. “Estaba durmiendo la siesta”, secundó el futbolista. A continuación, el estratega desvió el tema a la relación con Menotti que, según medios, está deteriorada.

Lionel Scaloni no profundizó en la polémica entre Oscar Ruggeri y César Luis Menotti. (Foto: EFE / Video: TyC Sports)

“Esto lo respondo para que quede claro y no se hable más. Lo voy a aclarar: la relación con Menotti está intacta, no tengo ningún problema. Sabemos los motivos por los cuales no puede estar acá”, explicó Scaloni.

“Este tema termina acá porque mañana tenemos un partido importante. Repito, la relación es buena, ahora nos tenemos que enfocar en Venezuela”, zanjó el técnico del cuadro albiceleste.