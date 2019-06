Argentina vs. Venezuela EN VIVO: Lo Celso marcó el 2-0 tras rebote de Faríñez por la Copa América | VIDEO El mediocampista Giovani Lo Celso estiró la ventaja de Argentina vs. Venezuela por los cuartos de final de la Copa América 2019. El guardameta Faríñez no pudo contener oportunamente el disparo de Sergio Agüero



Argentina vs. Venezuela EN VIVO: Lo Celso marcó el 2-0 tras rebote de Faríñez por la Copa América | VIDEO. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)