La selección Argentina se enfrenta a Argelia este martes 16 de junio por el grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Kansas City. La Aliceleste se estrena en la Copa del Mundo como vigente campeona, el equipo comandado por Lionel Messi, buscará ganar en su debut y empezar con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA. Por otro lado, Argelia de la mano de Mahrez intentará dar la sorpresa en Kansas. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Argelia desde el Estadio Kansas City, este martes 16 de junio por el grupo J del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Argelia HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 comienza a la 10:00 PM (hora de Argentina) y 8:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Argelia

Perú: 8:00 PM

Colombia: 8:00 PM

Ecuador: 8:00 PM

Argentina: 10:00 PM

Uruguay: 10:00 PM

Brasil: 10:00 PM

Paraguay: 10:00 PM

Chile: 9:00 PM

Venezuela: 9:00 PM

Bolivia: 9:00 PM

México: 7:00 PM

Estados Unidos: 9:00 PM (GMT-4), 8:00 PM (GMT-5), 7:00 PM (GMT-6), 6:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

España: 3:00 AM

Guatemala: 7:00 PM

Nicaragua: 7:00 PM

Costa Rica: 7:00 PM

Panamá: 7:00 PM

Honduras: 7:00 PM

Puerto Rico: 7:00 PM

República Dominicana: 7:00 PM

Canales TV que transmiten Argentina vs Argelia EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Argelia ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Argelia será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.