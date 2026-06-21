La selección Argentina se enfrenta a Austria este lunes 22 de junio por el Grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La Aliceleste encara este partido con le objetivo de asegurar una victoria que le permita meterse a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Lionel Messi comanda a su equipo y podría convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales si anota otra vez. Por su parte, Austria debutó con un triunfo en la fecha anterior y también va por la clasificación. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Argentina vs Austria HOY por Mundial 2026?
El partido Argentina vs Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora de Argentina) y 12:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Argentina vs Austria
- Perú: 12:00 PM
- Colombia: 12:00 PM
- Ecuador: 12:00 PM
- Argentina: 2:00 PM
- Uruguay: 2:00 PM
- Brasil: 2:00 PM
- Paraguay: 2:00 PM
- Chile: 1:00 PM
- Venezuela: 1:00 PM
- Bolivia: 1:00 PM
- México: 11:00 AM
- Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).
- España: 7:00 PM
- Guatemala: 11:00 AM
- Nicaragua: 11:00 AM
- Costa Rica: 11:00 AM
- Panamá: 11:00 AM
- Honduras: 11:00 AM
- Puerto Rico: 11:00 AM
- República Dominicana: 11:00 AM
Canales TV que transmiten Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026
El Argentina vs Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver Argentina vs Austria ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Argentina vs Austria será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.