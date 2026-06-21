La selección Argentina se enfrenta a Austria este lunes 22 de junio por el Grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La Aliceleste encara este partido con le objetivo de asegurar una victoria que le permita meterse a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Lionel Messi comanda a su equipo y podría convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales si anota otra vez. Por su parte, Austria debutó con un triunfo en la fecha anterior y también va por la clasificación. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Austria desde el Estadio Dallas, este lunes 22 de junio por el Grupo J del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Austria HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora de Argentina) y 12:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Austria

Perú: 12:00 PM

Colombia: 12:00 PM

Ecuador: 12:00 PM

Argentina: 2:00 PM

Uruguay: 2:00 PM

Brasil: 2:00 PM

Paraguay: 2:00 PM

Chile: 1:00 PM

Venezuela: 1:00 PM

Bolivia: 1:00 PM

México: 11:00 AM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).

España: 7:00 PM

Guatemala: 11:00 AM

Nicaragua: 11:00 AM

Costa Rica: 11:00 AM

Panamá: 11:00 AM

Honduras: 11:00 AM

Puerto Rico: 11:00 AM

República Dominicana: 11:00 AM

Canales TV que transmiten Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Austria ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Austria será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.