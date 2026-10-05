Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre en el partido de Despedida de Lionel Messi en el estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina. La selección argentina se viste de gala para despedir a su ídolo, quien semanas atrás anunció su retiro del conjunto nacional. ¿A qué hora juega Argentina vs. Benín HOY en la Despedida de Messi? Entérate todos los detalles de la despedida de Lionel Messi aquí.
¿A qué hora juega Argentina vs. Benín HOY, Despedida de Messi?
El partido de Argentina vs. Benín se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:00 PM (hora peruana) y a las 8:00 PM (hora argentina) en el estadio Más Monumental.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM
- Hora en España: 1:00 AM
¿En qué canales TV transmiten Argentina vs. Benín EN VIVO, despedida de Messi?
El partido de Argentina vs. Benín por la despedida de Messi será transmitido a través de TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play y Telefe en Argentina mediante señal abierta, cable y streaming. En Perú y resto de Sudamérica, el partido va a través de DirecTV (DSports) y DGO.
¿Dónde ver Argentina vs. Benín ONLINE por despedida de Messi?
El partido entre Argentina vs. Benín por despedida de Messi, lo pasan por streaming online en TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO.
Hora y canal TV para ver Argentina vs. Benín ONLINE por Despedida de Messi
- Fecha: martes 6 de octubre del 2026.
- Partido: Argentina vs. Benín | Despedida de Messi
- Horario: 6:00 PM hora de Perú / 8:00 PM hora de Argentina
- Canal: TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, DirecTV, DGO y Telefe
- Estadio: Más Monumental, Buenos Aires, Argentina.
¿Cuándo es la despedida de Messi de la selección argentina?
El partido de Despedida de Lionel Messi será este martes 6 de octubre del 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.