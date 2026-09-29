Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles 30 de septiembre por partido amistoso de la fecha FIFA en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Lionel Scaloni incluye algunas caras nuevas respecto a la plantilla que disputó la última Copa del Mundo, algunos de los cuales podrían hacer su debut en la Albiceleste en el duelo de este miércoles en la ciudad de Córdoba. ¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia HOY por partido amistoso?

El partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Bolivia y 8:00 PM de Argentina este miércoles 30 de septiembre del 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canales TV transmiten Argentina vs. Bolivia EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA será transmitido a través de TyC Sports, Telefe en Argentina mediante señal abierta y cable. En Bolivia, el partido será transmitido por Unitel y Fútbol Canal.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia ONLINE por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en TyC Sports Play y mitelefe.

Hora y canal TV para ver Argentina vs. Bolivia ONLINE por partido amistoso