Argentina enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre del 2026 por partido amistoso de la fecha FIFA en el estadio Monumental. La Albiceleste derrotó este miércoles por 4-0 a Bolivia con varios debutantes en el campo de juego, en lo que marcó el inicio de la renovación impulsada por el entrenador Lionel Scaloni, que acaba contrato a final de año y aún no ha ratificado su continuidad, de cara a la Copa América 2028. ¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso HOY por partido amistoso?
El partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de Argentina y 9:00 PM de Argentina este sábado 3 de octubre del 2026 en el Estadio Monumental.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿En qué canales TV transmiten Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA será transmitido a través de TyC Sports y Telefe en Argentina mediante señal abierta y cable.
¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en TyC Sports Play y mitelefe.
Hora y canal TV para ver Argentina vs. Burkina Faso ONLINE por partido amistoso
- Fecha: Sábado 3 de octubre del 2026.
- Partido: Argentina vs. Burkina Faso.
- Horario: 9:00 PM hora de Argentina / 7:00 PM hora de Perú.
- Canal: TyC Sports, Telefe.
- Estadio: Monumental, Buenos Aires.