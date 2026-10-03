Argentina enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre del 2026 por partido amistoso de la fecha FIFA en el estadio Monumental. La Albiceleste derrotó este miércoles por 4-0 a Bolivia con varios debutantes en el campo de juego, en lo que marcó el inicio de la renovación impulsada por el entrenador Lionel Scaloni, que acaba contrato a final de año y aún no ha ratificado su continuidad, de cara a la Copa América 2028. ¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.

Foto: Selección argentina

¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso HOY por partido amistoso?

El partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de Argentina y 9:00 PM de Argentina este sábado 3 de octubre del 2026 en el Estadio Monumental.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canales TV transmiten Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA será transmitido a través de TyC Sports y Telefe en Argentina mediante señal abierta y cable.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso ONLINE por partido amistoso?

El partido entre Argentina vs. Burkina Faso por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en TyC Sports Play y mitelefe.

Hora y canal TV para ver Argentina vs. Burkina Faso ONLINE por partido amistoso