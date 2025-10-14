¿A qué hora juega Argentina vs. Colombia Sub 20 HOY? La final del Mundial Sub 20 está cada vez más cerca. La ‘Albiceleste’ y ‘Cafeteros’ se verán las caras en la gran semifinal en busca de un boleto a la última fase, en donde enfrentarán al vencedor de la otra llave entre Marruecos y Francia.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Santiago.

¿Cuándo juega Argentina vs. Colombia Sub 20?

El partido entre Argentina y Colombia se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la semifinal del Mundial Sub 20.

¿A qué hora juega Argentina vs. Colombia Sub 20 por Mundial?

México: 5:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Horarios del partido, Argentina vs. Colombia por Mundial Sub 20

La hora del partido entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 está programado para inicia a las 6:00 p.m. de Colombia y 8:00 de la noche en horario argentino.

¿Dónde juegan Argentina vs. Colombia Sub 20?

El partido entre Argentina y Colombia jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Es un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santiago de Chile y con capacidad para albergar a más de 45 mil espectadores.