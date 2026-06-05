Este sábado 6 de junio del 2026, Argentina enfrentará a Honduras por amistoso FIFA en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni busca llegar de la mejor manera al inicio del Mundial 2026, donde revalidará su título de campeón mundial. El estratega argentino sufrirá algunas bajas por lesión, pero la principal será la de Lionel Messi, quien no sumaría minutos por precaución. Eso sí, probará otras variantes en ofensiva para sostener la intensidad de su equipo. Conoce a qué hora juegan y canales TV para ver el amistoso de la selección argentina.
¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras HOY por partido amistoso?
El partido Argentina vs. Honduras por amistoso FIFA comienza a las 9:00 PM (hora argentina) y 6:00 PM (hora de Honduras). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Argentina vs. Honduras
- Perú: 7:00 PM
- Colombia: 7:00 PM
- Ecuador: 7:00 PM
- Argentina: 9:00 PM
- Uruguay: 9:00 PM
- Brasil: 9:00 PM
- Paraguay: 9:00 PM
- Chile: 8:00 PM
- Venezuela: 8:00 PM
- Bolivia: 8:00 PM
- México: 6:00 PM
- Estados Unidos: 8:00 PM (GMT-4), 7:00 AM (GMT-5), 6:00 AM (GMT-6), 5:00 AM (GMT-7) y 4:00 AM (GMT-8).
- España: 2:00 AM
- Guatemala: 6:00 PM
- Nicaragua: 6:00 PM
- Costa Rica: 6:00 PM
- Panamá: 6:00 PM
- Honduras: 6:00 PM
- Puerto Rico: 6:00 PM
- República Dominicana: 6:00 PM
Canales TV que transmiten Argentina vs. Honduras EN VIVO por partido amistoso
El Argentina vs. Honduras por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el amsitoso a través de ESPN Deportes y fuboTV. Mientras que en Honduras, podrás seguir la transmisión por televisión a través de Canal 5 Televicentro, Canal Deportes TVC y HRN.
¿Qué canales TV transmiten Argentina vs. Honduras EN VIVO en Perú?
En Perú, el amistoso entre Argentina y Honduras será transmitido a través de DirecTV, DSports y DGO por cable TV y streaming en todo el territorio nacional.
¿Dónde ver Argentina vs. Honduras ONLINE por amistoso FIFA 2026 en Perú?
La amistoso entre Argentina vs. Honduras será transmitido ONLINE por TyC Sports, mitelefe y DGO en Perú. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.