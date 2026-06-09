Este martes 9 de junio del 2026, Argentina enfrentará a Islandia por amistoso FIFA en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni busca llegar de la mejor manera al inicio del Mundial 2026, donde revalidará su título de campeón mundial. El estratega argentino sufrirá algunas bajas por lesión, pero seguramente Lionel Messi tendrá algunos minutos. Eso sí, probará otras variantes en ofensiva para sostener la intensidad de su equipo. Conoce a qué hora juegan y canales TV para ver el amistoso de la selección argentina.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Islandia desde el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos este martes 9 de junio del 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia HOY por partido amistoso?

El partido Argentina vs. Islandia por amistoso FIFA comienza a las 10:00 PM (hora argentina) y 8:00 PM (hora de Perú). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs. Honduras

Perú: 8:00 PM

Colombia: 8:00 PM

Ecuador: 8:00 PM

Argentina: 10:00 PM

Uruguay: 10:00 PM

Brasil: 10:00 PM

Paraguay: 10:00 PM

Chile: 9:00 PM

Venezuela: 9:00 PM

Bolivia: 9:00 PM

México: 7:00 PM

Estados Unidos: 9:00 PM (GMT-4), 8:00 PM (GMT-5), 7:00 PM (GMT-6), 6:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

España: 3:00 AM

Guatemala: 7:00 PM

Nicaragua: 7:00 PM

Costa Rica: 7:00 PM

Panamá: 7:00 PM

Honduras: 7:00 PM

Puerto Rico: 7:00 PM

República Dominicana: 7:00 PM

Canales TV que transmiten Argentina vs. Islandia EN VIVO por partido amistoso

El Argentina vs. Islandia por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el amsitoso a través de ESPN Deportes y fuboTV.