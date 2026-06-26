La selección Argentina se enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio por el Grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La Aliceleste, ya clasificada como primera de su llave, encara este partido con el objetivo de firmar un pleno de victorias y dar un golpe de autoridad en la Copa del Mundo. El técnico Lionel Scaloni realizará algunos cambios con el objetivo de guardar jugadores para la ronda de eliminación; no obstante, trascendió que Lionel Messi sumaría minutos. El ‘10′ buscará seguir ampliando su récord de máximo goleador histórico de los mundiales. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Argentina vs Jordania HOY por Mundial 2026?
El partido Argentina vs Jordania por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 comienza a la 11:00 PM (hora de Argentina) y 9:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Argentina vs Jordania
- Perú: 9:00 PM
- Colombia: 9:00 PM
- Ecuador: 9:00 PM
- Argentina: 11:00 PM
- Uruguay: 11:00 PM
- Brasil: 11:00 PM
- Paraguay: 11:00 PM
- Chile: 10:00 PM
- Venezuela: 10:00 PM
- Bolivia: 10:00 PM
- México: 8:00 PM
- Estados Unidos: 10:00 PM (GMT-4), 9:00 PM (GMT-5), 8:00 PM (GMT-6), 7:00 PM (GMT-7) y 6:00 PM (GMT-8).
- España: 4:00 AM del domingo
- Guatemala: 8:00 PM
- Nicaragua: 8:00 PM
- Costa Rica: 8:00 PAM
- Panamá: 8:00 PM
- Honduras: 8:00 PM
- Puerto Rico: 8:00 PM
- República Dominicana: 8:00 PM
Canales TV que transmiten Argentina vs Jordania EN VIVO por Mundial 2026
El Argentina vs Jordania por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, DGO y Paramount+.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Paramount+ y canales locales. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver Argentina vs Jordania ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Argentina vs Jordania será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.