La selección de Argentina avuelve a la acción con un partido que promete emociones. Argentina enfrenta a Mauritania este viernes 27 de marzo en La Bombonera. Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.
A qué hora juega Argentina vs. Mauritania por partido amistoso
El encuentro entre Argentina vs. Mauritania está programado para este viernes 27 de marzo del 2026 a las 6:15 p.m. (hora argentina) en La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8:15 p.m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 6:15 p.m.
- México: 5:15 p.m.
- Estados Unidos (Miami): 7:15 p.m.
- España: 12:15 a.m.
Dónde ver EN VIVO, Argentina vs. Mauritania
El duelo será transmitido por TyC Sports y Telefe, señal oficial de la selección Argentina, y también estará disponible en streaming a través de la página web de TyC Sports Plsy. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.
Argentina vs. Mauritania: fecha, hora y canal TV
- Partido: Argentina vs. Mauritania
- Competencia: Amistoso Internacional 2026
- Fecha: Viernes 27 de marzo
- Hora: 20:15 (hora de Argentina)
- Estadio: La Bombonera
- Transmisión: TyC Sports y Telefe