La selección de Argentina avuelve a la acción con un partido que promete emociones. Argentina enfrenta a Mauritania este viernes 27 de marzo en La Bombonera. Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.

A qué hora juega Argentina vs. Mauritania por partido amistoso

El encuentro entre Argentina vs. Mauritania está programado para este viernes 27 de marzo del 2026 a las 6:15 p.m. (hora argentina) en La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8:15 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:15 p.m.

España: 12:15 a.m.

selección de Argentina

Dónde ver EN VIVO, Argentina vs. Mauritania

El duelo será transmitido por TyC Sports y Telefe, señal oficial de la selección Argentina, y también estará disponible en streaming a través de la página web de TyC Sports Plsy. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.

Argentina vs. Mauritania: fecha, hora y canal TV

Partido: Argentina vs. Mauritania

Argentina vs. Mauritania Competencia: Amistoso Internacional 2026

Amistoso Internacional 2026 Fecha: Viernes 27 de marzo

Viernes 27 de marzo Hora: 20:15 (hora de Argentina)

20:15 (hora de Argentina) Estadio: La Bombonera

La Bombonera Transmisión: TyC Sports y Telefe