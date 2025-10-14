¿A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico HOY? La selección dirigida por Lionel Scaloni ya se prepara para la Copa del Mundo 2026 en donde defenderá el título de campeón. Con una combinación de veteranos y jóvenes, la ‘Albiceleste’ irá en busca de su mejor fútbol.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Florida.

¿Cuándo juega Argentina vs. Puerto Rico ?

El partido amistoso entre Argentina y Puerto Rico se llevará a cabo este martes 14 de octubre desde el Chase Stadium de Florida (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico por amistoso?

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Horarios del partido, Argentina vs. Puerto Rico por amistoso

La hora del partido entre Argentina y Puerto Rico por el amistoso de la fecha FIFA está programado para las 7:00 p.m. de Perú y 9:00 de la noche en horario argentino.

¿Dónde juegan Argentina vs. Puerto Rico por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Puerto Rico jugará en el Chase Stadium. Es un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Florida (Estados Unidos) y con capacidad para albergar a más de 20 mil espectadores.