Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el estadio Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026. La selección argentina llega de dejar en el camino a un comlicado Egipto que le dio pelea hasta los últimos minutos del partido. Por otro lado, Suiza dejó en el camino a Colombia por la vía de los penales y se convirtió en una de las sorpesas de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY? Revisa los horarios del partido de Argentina vs Suiza.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Suiza con Lionel Messi: desde el Estadio Kansas City, este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:00 PM (hora peruana) y 10:00 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Suiza

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Brasil: 22:00

Paraguay: 22:00

Chile: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

México: 19:00

Estados Unidos: 21:00 (GMT-4), 20:00 (GMT-5), 19:00 (GMT-6), 18:00 (GMT-7) y 17:00 (GMT-8).

España: 3:00 (domingo 12 de julio)

Guatemala: 19:00

Nicaragua: 19:00

Costa Rica: 19:00

Panamá: 19:00

Honduras: 19:00

Puerto Rico: 19:00

República Dominicana: 19:00

Canales TV que transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe en Argentina por TV abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección Argentina vs Suiza se podrá ver por televisión en DAZN Mundial y Mundial+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Suiza será transmitido ONLINE por TyC Sports Play, Mi Telefe, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.