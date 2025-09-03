¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela HOY? La selección dirigida por Lionel Scaloni ya se encuentra clasificados al siguiente Mundial y finalizará líder de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pero irá en busca del mejor cierre para Lionel Messi en su probable último proceso clasificatorio.

Por su lado, la ‘Vinotinto’ se encuentra cerca de su primera clasificación a una Copa del Mundo, por el momento ocupa la posición de repechaje.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Buenos Aires.

¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela HOY por Eliminatorias?

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m

Perú: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

La hora del partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas, está programado para las 8:30 de la noche en horario argentino.

¿Dónde juegan, Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Venezuela jugará en el Estadio Más Monumental. Es un recinto deportivo mundialista propiedad del Club Atlético River Plate, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.