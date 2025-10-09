¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela HOY? La selección dirigida por Lionel Scaloni ya se prepara para la Copa del Mundo 2026 en donde defenderá el título de campeón. Con una combinación de veteranos y jóvenes, la ‘Albiceleste’ irá en busca de su mejor fútbol frente a la ‘Vinotinto’.

Por su lado, la selección venezolana sufrió un gran revés al quedarse a solo un paso de clasificarse al próximo Mundial. Ahora, con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino, van por el recambio generacional.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Miami.

¿Cuándo juega Argentina vs. Venezuela?

El partido amistoso entre Argentina y Venezuela se llevará a cabo este viernes 10 de octubre desde el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela por amistoso?

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

¿Dónde juegan Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Venezuela jugará en el Hard Rock Stadium. Es un recinto deportivo inaugurado en 1987, ubicado en la ciudad de Miami (Estados Unidos) y con capacidad para albergar a más de 65 mil espectadores.