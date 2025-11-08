El superclásico del fútbol argentino ya está aquí. Boca y River se vuelven a enfrentar este domingo 9 de noviembre del 2025 en la Bombonera por la Liga Profesional Argentina. Esta vez, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. Los xeneizes buscarán seguir con su buena racha, mientras que los millonarios intentarán de salir del mal momento por el que pasan en la temporada.

El Superclásico entre Boca vs. River iniciará a las 2:30 p.m. de Perú y las 4:30 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

¿A qué hora juega Boca vs River?

El Superclásico de Boca vs River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 a las 2:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio de La Bombonera.

Hora del Superclásico, Boca vs River

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:30 p.m.

4:30 p.m. España: 8:30 p.m.

Dónde ver Boca vs River: canal TV del Superclásico

La transmisión del Superclásico de Boca vs River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmisitido en TNT Sports Premium, ESPN Premium, HBO Max y Disney+ para toda Argentina. Por otro lado, en Perú, México y Sudamérica lo pasan ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

