Boca y River se enfrentan esta tarde en una nueva edición del Superclásico argentino, esta vez por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. El partido se disputará el domingo 1 de noviembre del 2026 en el estadio La Bombonera, donde los ‘Xeneizes’ buscarán hacerse fuertes de local para mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones. Por su parte, los ‘Millonarios’ necesitan sostener su regularidad para lograr un buen resultado como visitante. Este año, ambos se enfrentaron en el Más Monumental y el partido terminó 1-0 a favor de Boca con gol de Leandro Paredes. Repasa a qué hora juegan HOY y en qué canales pasan la transmisión del partido.

¿A qué hora juega Boca vs River por Torneo Clausura, Liga Profesional Argentina?

El partido de Boca vs River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026 empieza a las 1:00 PM de Perú y 3:00 PM de Argentina este domingo 1 de noviembre del 2026 en el estadio La Bombonera.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 12:00 PM

: 12:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM

1:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM

3:00 PM Hora en España: 8:00 PM

¿En qué canal TV ver Boca vs River por Torneo Clausura, Liga Profesional Argentina?

El partido de Boca vs River será transmitido a través de ESPN Premiun, TNT Sports y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y resto de Sudamérica lo pasa ESPN y Disney+ Premium. En España, la transmisión del Superclásico será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa ESPN 3 y Disney+ Premium.

Hora y canal TV para ver Boca vs River por Torneo Clausura, Liga Profesional Argentina

Fecha : Domingo 1 de noviembre del 2026.

: Domingo 1 de noviembre del 2026. Partido : Boca vs River

: Boca vs River Hora : 1:00 PM hora de Perú y 3:00 PM hora de Argentina.

: 1:00 PM hora de Perú y 3:00 PM hora de Argentina. Canal : ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Max y TNT Sports

: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Max y TNT Sports Estadio: La Bombonera.

Formaciones de Boca vs River

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correay Lucas Beltrán.