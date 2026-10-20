Boca Juniors y Vasco Da Gama se volverán a ver las caras por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido se jugará este martes 20 de octubre a partir de las 9:30 PM (hora argentina) y 7:30 PM (hora peruana). Boca Juniors acude este martes al Maracaná de Río de Janeiro liderado por Leandro Paredes, con la obligación de remontar un gol en contra frente al Vasco da Gama para mantener vivo el sueño de clasificarse para la final de la Copa Sudamericana. ¿A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama HOY, semifinal vuelta de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama se jugará este martes 20 de octubre de 2026 a las 7:30 PM (hora peruana) y a las 9:30 PM (hora argentina) en el estadio Maracaná.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿En qué canales TV transmiten Boca vs. Vasco Da Gama EN VIVO, semifinal vuelta de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN y DirecTV en Argentina mediante señal abierta, cable y streaming. En Perú y resto de Sudamérica, el partido va a través de DirecTV (DSports), DGO, ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Boca vs. Vasco Da Gama ONLINE por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana, lo pasan por streaming online en Disney+ Premium y DGO.
Hora y canal TV para ver Boca vs. Vasco Da Gama por semifinal vuelta de Copa Sudamericana
- Fecha: martes 20 de octubre del 2026.
- Partido: Vasco Da Gama vs. Boca Juniors
- Horario: 7:30 PM hora de Perú / 9:30 PM hora de Argentina
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO.
- Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.
¿Cuándo juega Boca vs. Vasco Da Gama por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?
El partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana será este martes 20 de octubre del 2026 en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro (Brasil).