River y Boca se enfrentan es una nueva edición del Superclásico argentino, esta vez por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. El partido se disputará el domingo 19 de abril del 2026 en el estadio Más Monumental. Los dirigidos por el ‘Chacho’ Coudet llegan en una buena racha de victorias, en el Apertura y esperan seguir quedarse con el Superclásico para no perderle el paso al líder, mientras que los ‘Xeneizes’ empataron en la última jornada ante Independiente en casa. Repasa a qué hora juegan HOY y en qué canales pasan la transmisión del partido.

¿A qué hora juega River vs Boca por Torneo Apertura, Liga Profesional Argentina?

El partido de River vs Boca por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 empieza a las 3:00 PM de Perú y 5:00 PM de Argentina este domingo 19 de abril del 2026 en el estadio Más Monumental.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:00 PM

: 2:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

4:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

5:00 PM Hora en España: 10:00 PM

Hora del partido de River vs Boca por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el estadio Más Monumental. / LUIS ROBAYO

¿En qué canal TV ver River vs Boca por Torneo Apertura, Liga Profesional Argentina?

El partido de River vs Boca será transmitido a través de ESPN Premiun, TNT Sports y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y resto de Sudamérica lo pasa ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En España, la transmisión del Superclásico será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa ESPN 3 y Disney+ Premium.

Hora y canal TV para ver River vs Boca por Torneo Apertura, Liga Profesional Argentina

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026.

: Domingo 19 de abril del 2026. Partido : River vs Boca

: River vs Boca Hora : 3:00 PM hora de Perú y 5:00 PM hora de Argentina.

: 3:00 PM hora de Perú y 5:00 PM hora de Argentina. Canal : ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Max y TNT Sports

: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium, Max y TNT Sports Estadio: Más Monumental.

Alineaciones de River vs Boca

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.