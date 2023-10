Los Pumas vuelven a una semifinal de la Copa del Mundo de Rugby luego de ocho años y se enfrentarán a los All Blacks, uno de los mayores candidatos para hacerse con el trofeo. El encuentro está pactado para llevarse a cabo este viernes 21 de octubre del 2023. A continuación, El Comercio te comparte todos los detalles para no perderte este vital encuentro entre Argentina vs. Nueva Zelanda.

A qué hora juegan Los Pumas vs. All Blacks

En México - 1:00 p.m.

En Colombia, Perú y Ecuador - 2:00 p.m.

En Venezuela y Bolivia - 3:00 p.m.

En Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay - 4:00 p.m.

Qué canales transmiten Los Pumas vs. All Blacks

El encuentro por la semifinal del Mundial de Rugby se jugará en el Stade de France. Además la transmisión se puede ver por ESPN, Star+ y Televisión Pública en todo el territorio Argentino. Asimismo, en El Comercio podrás ser partícipe del minuto a minuto.

La fecha del 14 de noviembre de 2020 quedará para siempre en la historia del rugby argentino, al llegar ese día la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks, un rival que volverá a encontrarse el viernes en París con una plaza para la final del Mundial en juego.

Ante la superioridad histórica de los All Blacks, los hombres entrenados ahora por Michael Cheika tendrán que tirar de épica el viernes en el Stade de France para superar al equipo más místico de la historia del rugby, y qué mejor que hacerlo recordando el primer triunfo de Los Pumas.

Ambos equipos se han enfrentado en 36 ocasiones, con un balance de 33 victorias para los All Blacks, dos para Los Pumas y un empate. Y las tres veces que se enfrentaron en un Mundial, el triunfo fue para los oceánicos.

La rivalidad entre Argentina y Nueva Zelanda es bastante reciente: el primer partido entre los dos equipos se disputó el 26 de octubre de 1985 en Buenos Aires, en una gira de los All Blacks, que vencieron por 33-20.

Los Pumas tuvieron que esperar más de 35 años y perder otros 28 partidos, para derrotar al fin a los All Blacks en un encuentro que, curiosamente, se jugó en Australia.