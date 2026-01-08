Boca Juniors confirmó la salida de Luis Advíncula, quien rescindió su contrato con la institución tras cuatro años y medio defendiendo la camiseta azul y oro, dejando un vacío en el sector derecho de la defensa que el club ahora deberá resolver de cara a la próxima temporada.

La despedida del lateral peruano se dio de común acuerdo entre ambas partes y responde a motivos personales, ya que Advíncula manifestó su deseo de regresar a Perú para estar más cerca de su familia y continuar su carrera en el fútbol local.

Con el Rayo fuera del plantel, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda reevalúa las opciones internas para cubrir la banda derecha y habría tomado la decisión de volver a considerar a Marcelo Weigandt, quien había estado separado del grupo profesional tras su retorno de préstamo.

La salida de Advíncula se enmarca en una reestructuración más amplia del plantel xeneize que incluye varias bajas y ajustes salariales, mientras la dirigencia aún no ha cerrado incorporaciones en este mercado de pases, algo que mantiene en alerta a los hinchas que exigen refuerzos efectivos para competir tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores.