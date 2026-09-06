Newell’s llegó al Gigante de Arroyito para disputar el Clásico Rosarino ante Rosario Central con un particular mensaje en su bus. “Acá salí campeón” fue la frase que rápidamente generó polémica entre los hinchas locales.

El lema hacía referencia al histórico título obtenido por Newell’s en 1990, precisamente en el estadio de Rosario Central. La provocadora inscripción fue interpretada como una clara provocación hacia su clásico rival.

La presencia del mensaje no pasó desapercibida entre ‘Los Canallas’, quienes reaccionaron con evidente molestia ante una frase considerada desafiante. El ambiente ya cargado por la rivalidad histórica adquirió todavía mayor intensidad.

Así, el duelo rosarino comenzó a jugarse desde antes del pitazo inicial, con Newell’s utilizando el recuerdo de aquella consagración para alimentar la rivalidad.