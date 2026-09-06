El provocador mensaje rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales que calentó más el Clásico de Rosario.
El provocador mensaje rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales que calentó más el Clásico de Rosario.
Por Redacción EC

Newell’s llegó al Gigante de Arroyito para disputar el Clásico Rosarino ante Rosario Central con un particular mensaje en su bus. “Acá salí campeón” fue la frase que rápidamente generó polémica entre los hinchas locales.

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