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Adiós a Ernesto Cherquis: muere a los 85 años uno de los grandes del periodismo deportivo. (Foto: La Nación)
Adiós a Ernesto Cherquis: muere a los 85 años uno de los grandes del periodismo deportivo. (Foto: La Nación)
Por Redacción EC

El reconocido periodista uruguayo, nacionalizado argentino, Ernesto Cherquis Bialo murió a los 85 años, dejando un legado que atraviesa generaciones y formatos. El comunicado había atravesado una internación a fines del año pasado a raíz de una neumonía que derivó en un fallo medular y un cuadro de leucemia.

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