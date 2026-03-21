El reconocido periodista uruguayo, nacionalizado argentino, Ernesto Cherquis Bialo murió a los 85 años, dejando un legado que atraviesa generaciones y formatos. El comunicado había atravesado una internación a fines del año pasado a raíz de una neumonía que derivó en un fallo medular y un cuadro de leucemia.

Cherquis no fue solo un relator de historias: fue un constructor de ellas. Su carrera comenzó en la mítica revista El Gráfico, donde desarrolló buena parte de su obra y llegó a ser director en una etapa dorada. Allí consolidó un estilo propio, una prosa elegante y profunda que lo convirtió en referente del periodismo deportivo en la región.

Durante más de seis décadas, su voz también se hizo presente en la radio, la televisión y la escritura de libros. Fue autor de biografías de figuras como Diego Maradona y el boxeador Carlos Monzón, además de cubrir eventos históricos y entrevistar a ídolos del deporte mundial.

Su muerte generó una ola de reacciones en el mundo del deporte y los medios. Colegas, clubes y figuras públicas lo recordaron como un “maestro” y un ejemplo de integridad profesional, destacando su pasión por el oficio y su respeto por el lenguaje.

Con su partida, se cierra una etapa del periodismo argentino, pero su legado en todos los ámbitos de esta profesión seguirá vivo en cada historia bien contada.

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