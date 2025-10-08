La pelota está de luto. La noticia cayó como un baldazo de agua fría. A pesar de que su salud se había complicado en los últimos días, la esperanza de que Miguel Ángel Russo pudiera recuperarse estaba presente. El técnico de Boca Juniors falleció este miércoles 8 de octubre y generó gran conmoción en Argentina.

Conocida la noticia, Boca Juniors y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) expresaron sus condolencias a los familiares del entrenador. Pero no fueron los únicos, el mundo del fútbol en general le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo mediante redes sociales, donde las muestras de respeto y cariño intentan matizar el dolor por la pérdida de un hombre que dedicó su vida a este deporte.

River Plate, San Lorenzo, Peñarol, Alianza Lima y distintos clubes y personalidades del fútbol sudamericano se hicieron presentes para despedir al entrenador de 69 años. Aquí la recopilación de los mensajes a los familiares del DT.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL @Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano.



Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/0fx9tVDMkK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2025

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de destacada trayectoria como futbolista y como entrenador.



A sus familiares, a @BocaJrsOficial, a @EdelpOficial y al resto de las instituciones que supo defender en tantos años dentro del fútbol, el… — PEÑAROL (@OficialCAP) October 8, 2025

El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019.



¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! 🕊️ pic.twitter.com/Juce6a89DN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 8, 2025

