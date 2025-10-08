La pelota está de luto. La noticia cayó como un baldazo de agua fría. A pesar de que su salud se había complicado en los últimos días, la esperanza de que Miguel Ángel Russo pudiera recuperarse estaba presente. El técnico de Boca Juniors falleció este miércoles 8 de octubre y generó gran conmoción en Argentina.
Conocida la noticia, Boca Juniors y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) expresaron sus condolencias a los familiares del entrenador. Pero no fueron los únicos, el mundo del fútbol en general le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo mediante redes sociales, donde las muestras de respeto y cariño intentan matizar el dolor por la pérdida de un hombre que dedicó su vida a este deporte.
River Plate, San Lorenzo, Peñarol, Alianza Lima y distintos clubes y personalidades del fútbol sudamericano se hicieron presentes para despedir al entrenador de 69 años. Aquí la recopilación de los mensajes a los familiares del DT.
