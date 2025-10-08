Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años. (Foto: Conmebol)
Redacción EC
La pelota está de luto. La noticia cayó como un baldazo de agua fría. A pesar de que su salud se había complicado en los últimos días, la esperanza de que pudiera recuperarse estaba presente. El técnico de falleció este miércoles 8 de octubre y generó gran conmoción en Argentina.

Conocida la noticia, Boca Juniors y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) expresaron sus condolencias a los familiares del entrenador. Pero no fueron los únicos, el mundo del fútbol en general le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo mediante redes sociales, donde las muestras de respeto y cariño intentan matizar el dolor por la pérdida de un hombre que dedicó su vida a este deporte.

River Plate, San Lorenzo, Peñarol, Alianza Lima y distintos clubes y personalidades del fútbol sudamericano se hicieron presentes para despedir al entrenador de 69 años. Aquí la recopilación de los mensajes a los familiares del DT.

