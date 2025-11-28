El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sancionó este jueves a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por dar la espalda en el pasillo de campeones a Rosario Central el domingo en un partido del torneo Clausura.

Los jugadores titulares del Pincha no rindieron homenaje al flamante Campeón de Liga antes del inicio del juego de los octavos de final del rentado local, ganado por Estudiantes 1-0 en casa del Canalla.

En un principio, el equipo visitante formó el pasillo, pero sus jugadores dieron la espalda cuando los futbolistas de Rosario Central pasaron por el corredor.

El tribunal de la AFA sancionó “con dos fechas de suspensión a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada”, según el fallo.

La suspensión entrará en vigor en el próximo torneo oficial local que juegue el Pincha, por lo que no se verá afectado en el duelo de cuartos que disputará el sábado en casa de Central Córdoba.

A Verón, exinternacional argentino y exmediocampista del Manchester United, considerado el mayor opositor de la presidencia de la AFA, se le impuso una suspensión de seis meses para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”.

El capitán del equipo, el defensor central Santiago Núñez, no podrá portar la cinta durante tres meses y el club deberá pagar una multa equivalente a 4.000 entradas para un partido, que cuestan unos 20 dólares cada una.

Estudiantes de La Plata se pronunció en redes sociales tras las sanciones, defendiendo su postura y anunciando que evalúa medidas “en defensa de la institución y sus integrantes”.

La comisión directiva agregó en el comunicado su “respaldo absoluto” a Verón, al capitán Núñez y a todo el plantel de jugadores.

El desaire de Estudiantes a Rosario Central, bautizado en Argentina como el “pasillo-gate”, fue una protesta contra el inesperado título otorgado por la AFA el jueves pasado al club de Ángel Di María por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino.

La decisión de entregar la flamante corona no estaba prevista en el reglamento original y provocó numerosas críticas contra la AFA.

Aunque tras la polémica decenas de clubes, principalmente de segunda y tercera división, expresaron en redes sociales su apoyo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que tiene una fuerte influencia en las categorías menores.