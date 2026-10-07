Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estuvo en el Monumental de Núñez durante el último partido de Lionel Messi con Argentina, en una jornada cargada de emoción.

Tras el encuentro ante Benín, el dirigente paraguayo se acercó al capitán argentino y le entregó varios obsequios especiales, como reconocimiento por su extraordinaria trayectoria deportiva.

“De parte de todo el fútbol sudamericano, para Leo Messi y su familia. Sabemos que ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol”.

“Pero quisimos que su historia y sus conquistas quedaran guardadas para siempre”, añadió Domínguez, quien acompañó sus palabras con un emotivo video publicado posteriormente en redes sociales.

También destacó a Antonela Roccuzzo: “Y un agradecimiento muy especial a Antonela, por ser pilar de esta historia”. Finalmente, concluyó: “¡Gracias por tanto, Leo! Tu legado será eterno!”.