Por Redacción EC

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estuvo en el Monumental de Núñez durante el último partido de Lionel Messi con Argentina, en una jornada cargada de emoción.

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