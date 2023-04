Es oficial. Alejandro Garnacho se recuperó de su lesión en el tobillo y, además, renovó su contrato por las siguientes temporadas con el Manchester United de Inglaterra.

A través de un comunicado en las redes sociales, los ‘Diablos Rojos’ dieron a conocer esta noticia para todos sus aficionados y público en general.

“Manchester United se complace en anunciar que el joven talento argentino acaba de firmar un nuevo contrato que prolongará su estadía en la institución al menos hasta el 30 de junio de 2028″, informaron.

“Va a volver a entrenar con el equipo parcialmente el viernes, pero después tenemos que ver cuándo puede volver a entrenar con normalidad para poder jugar partidos”, dijo Erik ten Hag.

✍️ La joven promesa argentina acaba de renovar su compromiso con la institución.#MUFC @AGarnacho7 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 28, 2023

¿Qué dijo Alejandro Garnacho tras renovar con el United?

“Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos. con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, comenzó diciendo el joven jugador.

“Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya comencé a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito”, añadió.

“Estoy disfrutando el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo, frente a nuestros increíbles seguidores”, sentenció Alejandro Garnacho, quien se perdería el Mundial Sub 20 por no obtener permiso del Manchester United.