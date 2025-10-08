Alianza Lima también se sumó a las condolencias que distintos clubes le hacen llegar a los familiares de Miguel Ángel Russo. El cuadro blanquiazul, que fue dirigido en 2019 por el argentino, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

“El club expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019″, se lee en la publicación.

Como se sabe, Russo vivió una corta etapa en Alianza Lima. En 2019, solo permaneció cerca de tres meses al mando del equipo. Su ciclo incluyó partidos del torneo local de la Copa Libertadores, pero los resultados no fueron los esperados.

Con Alianza Lima, consiguió tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, números que desencadenaron su salida del equipo.

¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! 🕊️ pic.twitter.com/Juce6a89DN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 8, 2025

Así se fue de Alianza Lima

En abril de 2019, tras la derrota ante Inter de Porto Alegre por 0-1, Alianza y Russo acordaron rescindir el contrato.

La salida fue formalizada así: Russo, su comando técnico y la directiva llegaron a un acuerdo económico para resolver el vínculo. Se habla de que la cláusula de recisión original era de USD 120.000, pero el acuerdo final quedó en cerca de USD 90.000 que Russo pagó para dejar el club.

Además, la institución emitió un comunicado agradeciendo su dedicación, aunque la despedida quedó marcada por la frustración de no alcanzar los objetivos ni mostrar una propuesta sólida capaz de sostener expectativa.

