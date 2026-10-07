“El mejor de todos los tiempos”: Ángel Di María se despide de Messi con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)
“El mejor de todos los tiempos”: Ángel Di María se despide de Messi con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Ángel Di María no quiso dejar pasar la despedida de Lionel Messi de la selección argentina sin dedicarle unas palabras. El delantero de Rosario Central acompañó al capitán durante la jornada en el Monumental y, después del partido, publicó un emotivo mensaje para recordar los años que compartieron con la camiseta albiceleste.

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