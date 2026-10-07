Ángel Di María no quiso dejar pasar la despedida de Lionel Messi de la selección argentina sin dedicarle unas palabras. El delantero de Rosario Central acompañó al capitán durante la jornada en el Monumental y, después del partido, publicó un emotivo mensaje para recordar los años que compartieron con la camiseta albiceleste.

“Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol”, escribió Di María en su cuenta personal de Instagram. Luego, agregó: “Hoy cerrás esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar”.

El atacante de Central también destacó todo lo que Messi consiguió con la selección y el impacto que tuvo para el país. “Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero”, manifestó.

Di María recordó además que su vínculo con Messi fue mucho más allá de una relación entre compañeros de equipo. “Tuve el privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más”, expresó sobre una amistad que se construyó durante casi dos décadas.

El ‘Fideo’ volvió a agradecerle por el cariño que recibió durante todos esos años y dejó una frase que resume su admiración. “Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS”, escribió el delantero.

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