Ángel Di María habló este martes y lo primero que hizo fue responder a Marcelo Gallardo, quien había señalado que a él y a Leandro Paredes les costaría adaptarse al fútbol argentino. Fideo fue claro: “Lo escuché a Gallardo. Yo no estoy sintiendo que me esté costando”. Aunque admitió que el torneo local es distinto: “El fútbol argentino es más friccionado, no te dan respiro cuando tenés la pelota”.

El futbolista de Rosario Central también se mostró seguro con su adaptación: “Me siento cómodo, estoy feliz de estar acá. La diferencia está en la intensidad, pero eso me motiva”. De esa forma dejó en claro que no ve problemas en su regreso al país, pese a las comparaciones con el fútbol europeo.

Sobre las críticas por supuestos favores arbitrales a Central, Di María fue tajante: “Siempre es culpa mía... Los dos penales que tuvimos fueron claros. No necesitamos la ayuda de nadie”. Luego agregó: “Si nos ayudaran de verdad, estaríamos primeros en la tabla y no empatando tantos partidos”.

Otro punto polémico fue el de los horarios de los partidos. Allí, el capitán de Central negó tener influencia en la programación: “Yo no llamo a ‘Chiqui’ Tapia para decirle ‘quiero jugar los sábados’”. Incluso bromeó: “El asado lo como todos los domingos, ja”, quitándole importancia al tema.

En cuanto al clásico contra Newell’s, valoró mucho su gol de tiro libre: “Ese gol está al mismo nivel que los que hice en finales con la Selección”. Además, contó que recibió muchos mensajes de sus compañeros de la Albiceleste: “Muchos de los chicos me escribieron felicitándome y eso me puso muy contento”.

Finalmente, confesó un deseo personal: “Me gustaría jugar un clásico con Neymar, lo quiero mucho. Capaz más adelante tenga la posibilidad de invitarlo”. Con esa frase cerró su conferencia, mostrando tanto su carácter competitivo como su lado más distendido.

