Entre aplausos y abrazos por lo que acababa de lograr en la cancha, Ángel Di María recibió el cariño de sus compañeros de Rosario Central en el último clásico ante Newell’s Old Boys, por la Liga Profesional Argentina. El ‘Fideo’ apareció a los 82′ para anotar un golazo de tiro libre que desató la locura en el clásico rosarino.

Mientras hacía su ingreso al vestuario, Di María saludó a todos los que lo rodeaban. Ya en la interna, el ambiente festivo se desató. La alegría por haber ganado 1-0 con su gol era total y sus propios compañeros coreaban su nombre. “Fideo, fideo, fideo”, cantaban con una sonrisa en el rostro.

El optimismo desbordante era incontenible. “Que de la mano de Angelito, todos la vuelta vamos a dar”, aseguraban los jugadores de Rosario Central, mientras los festejos continuaban. Di María, emocionado por el recibimiento, se unió a los saltos y cánticos para ser parte de la fiesta.

El ‘Fideo’ es uno de los referentes en el cuadro rosarino y hay ilusión en los hinchas por su llegada. Tras la sexta fecha, su equipo se ubica en el tercer lugar del Grupo B con 10 puntos, a una sola unidad del líder River Plate.

Así fue recibido Ángel Di María en el vestuario de Rosario Central 🟨🟦🟨 tras su inolvidable gol en el clásico ante Newell's.pic.twitter.com/Y7SO8xYkwg — VSports Team (@VSportsTM) August 24, 2025

