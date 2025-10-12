Ángel Di María se vio envuelto en una polémica con el periodista argentina Toti Pasman tras el partido de Rosario Central y River Plate por la Liga Argentina.

El futbolista y el periodista se enfrascaron en una disputa en las redes sociales por el comentario de Pasman sobre la actitud de Jorgelina Cardoso.

“No soporto cuando en las transmisiones de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen unfoula Angelito, le pasa algo a Di María... O sea, a ver, Jorgelina. Es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino. Es parte del juego“, indicó Pasman

Di María no se guardó nada y desató su ira contra el periodista en redes sociales.

“La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales”, inició.

“Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no.Eso jamás te lo voy a permitir sorete.Y la vida da muchas vueltas, por eso se queen algún momento te voy a terminar cruzando.Te mando saludos plasma. Abrazo”, finalizó.

