Ver Argentina vs. Bélgica Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Aspire Zone - Pitch 2 de Qatar del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, a las 9:45 de la mañana (hora peruana), que son las 11:45 AM de Argentina y Chile, las 8:45 AM de México y las 4:45 PM de España. ¿Dónde ver? TV Pública y DIRECTV Sports transmiten el partido en Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

