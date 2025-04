Argentina SUB-17 vs Bolivia SUB-17 EN VIVO y ONLINE | Este martes 8 de abril a las 7:00 pm (hora peruana) y 9:00 pm (hora argentina), Argentina jugará contra selección boliviana por un cupo del Mundial Sub 17. La contienda futbolística tendrá lugar en el estadio Jaraguay de Montería. A continuación, podrás informarte cómo podrás seguir el partido en directo. ¿Dónde ver el Sudamericano SUB-17? Sintoniza el enfrentamiento en DSports a través de sus canales en HD y vía streaming por DGO. Finalmente, Deporte Total desde la web de El Comercio también se encargará de cubrir el partido. No te pierdas la transmisión.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.