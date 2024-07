Argentina y Canadá se enfrentarán este martes 9 de julio del 2024 por un cupo a la gran final de la Copa América en el MetLife Stadium. El partido será transmitido por las señales de Telefe, Televisión Pública, TyC Sports y DirecTV Sports. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones, historial, apuestas y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA ARGENTINA VS. CANADÁ?

El duelo por la semifinal de la Copa América entre Argentina vs. Canadá se disputará este martes 9 de julio del 2024 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS. CANADÁ?

El partido entre Argentina vs. Canadá está programado para jugarse a partir de las 19:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

¿EN QUÉ CANAL VER ARGENTINA VS. CANADÁ?

El partido entre Argentina vs. Canadá será transmitido por TyC Sports, TV Pública y Telefe para toda el país argentino. En Sudamérica también lo transmitirán por DirecTV Sports.

¿DÓNDE PASAN ARGENTINA VS. CANADÁ POR INTERNET?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Argentina y Canadá hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en TyC Sports Play o DGO. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

FORMACIÓN DE ARGENTINA VS. CANADÁ

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristiano Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; y Cyle Larin.

HISTORIAL, ARGENTINA VS. CANADÁ

Los enfrentamientos entre Argentina vs. Canadá son escasos. Solo se han enfrentado en dos oportunidades (un amistoso y Copa América 2024). El balance entre ambas selecciones está de la siguiente manera: dos victorias de la ‘albiceleste, ninguna de los norteamericanos; además, no se registran empates.

¿DÓNDE JUEGAN ARGENTINA VS. CANADÁ?

El partido entre Argentina vs. Canadá será en el MetLife Stadium, que es un estadio multideportivo ubicado en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos). En este recinto, los New York Giants y los New York Jets ejercen su localía en la NFL. Fue inaugurado en el 1976 y tiene una capacidad para albergar más de 82 000 espectadores.

PARTIDOS DE ARGENTINA EN COPA AMÉRICA 2024

Fase de Grupos | Argentina 2-0 Canadá

Fase de Grupos | Argentina 1-0 Chile

Fase de Grupos | Argentina 2-0 Perú

Cuartos de final | Argentina 1 (4)-(2)1 Ecuador

Con la imagen viva de la derrota ante la Albiceleste en el debut, Canadá, el inesperado semifinalista apenas vulnerado en tres ocasiones, se someterá a una prueba definitiva cuando vuelva a enfrentar a la Argentina de Messi por el pase a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

El auspicioso arranque de los campeones del mundo y defensores del título continental el 20 de junio en Atlanta, una victoria 2-0 que dejó a los ‘canucks’ maltrechos en el Grupo A, servirá como telón de fondo el martes en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey), aunque la nueva historia tendrá un valor distinto.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, encargados de los goles en ese encuentro que mostró a un Messi espléndido, y Salomón Rondón, en la derrota vinotinto 4-3 por penales (1-1 en 90 minutos) el viernes en los cuartos de final en Arlington (Texas), han sido los únicos que pudieron batir la resistencia canadiense.

La solidez de la estructura 4-4-2 de Los Rojos comienza en el propio arco con Maxime Crépeau, de 30 años y guardameta del Portland Timbers de la MLS.