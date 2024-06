Argentina y Chile se enfrentarán este martes 25 de junio del 2024 por la jornada 2 del Grupo A de la Copa América en el MetLife Stadium. El partido será transmitido por las señales de DirecTV, TyC Sports, Telefe, Chileivision, TV Pública y Canal 13. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA ARGENTINA VS CHILE?

El duelo por la fecha 2 de la Copa América entre Argentina vs. Chile se disputará este martes 25 de junio del 2024 en el estadio de MetLife Stadium.

¿A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA VS CHILE?

El partido entre Argentina vs. Chile está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 19:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITEN ARGENTINA VS CHILE?

El partido entre Argentina vs. Chile será transmitido por TyC Sports, TV Pública y Telefé para toda el país argentino, mientras que para el país chileno por Chilevisión y Canal 13. En Sudamérica también lo transmitirán por DirecTV Sports.

¿DÓNDE VER ARGENTINA VS CHILE?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Argentina y Chile hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en TyC Sports Play o DSports. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

¿EN DÓNDE PASAN TYC SPORTS PLAY?

Solo tienes que registrarte por única vez con tu email o tu cuenta de Facebook o Gmail en TyCSportsPlay.com. Personaliza tu perfil eligiendo tus deportes, torneos y clubes favoritos, y disfruta el contenido en tu computadora, celular, Tablet y TV con Chromecast. Para poder ver la señal en vivo de TyC Sports, necesitarás ingresar tu usuario de cableoperador por única vez.

¿POR DÓNDE MIRAR TV PÚBLICA?

Si quieres seguir en directo el Argentina-Canadá por Copa América, TV Pública ofrecerá un relato minuto a minuto del partido. Además, al finalizar, podrás leer la crónica y ver el resumen con todos los goles.

¿CÓMO VER TELEFÉ EN VIVO?

Tus programas favoritos en vivo. Descarga gratis la aplicación y mirá la programación de Telefe en vivo cuando y donde quieras desde tu teléfono celular o tablet.

Registrate y sigue mirando lo que empezaste a ver en Telefe.com.

HISTORIAL, ARGENTINA VS CHILE

Los enfrentamientos entre Argentina vs. Chile viene de muchos años atrás, entre Copas Américas, amistosos, etc, ambos equipos se han cruzado en 90 oportunidades de manera oficial, con 58 victorias para los ‘Gauchos’ y 6 para los ‘Mapochos’. Los empates entre ambas federaciones fueron 26.

¿DÓNDE JUEGAN ARGENTINA VS CHILE?

El partido amistoso entre Argentina vs. Chile será en el MetLife Stadium, que es un estadio multideportivo ubicado en el suburbio Meadowlands en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey cerca de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad de 82 566 espectadores

FORMACIONES, ARGENTINA VS CHILE

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Diego Valdés; Víctor Dávila, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

PRONÓSTICO, ARGENTINA VS CHILE

Victoria de Argentina – cuota 1.47

Por lo mostrado en sus respectivos partidos, claramente la selección de Lionel Scaloni llega con todo a su favor. Chile no mostró una buena cara ante un rival de su nivel.

Menos 2.5 goles totales – cuota 1.75

Si nos vamos a las estadísticas que nos presenta la aplicación de 365Scores, observamos que este enfrentamiento no suele tener muchos goles. Solo en dos de los últimos seis encuentros se superó la barrera de los tres tantos.

Lionel Messi marca en cualquier momento – cuota 2.10

No estuvo certero de cara a puerta ante Canadá, pero el astro del fútbol mundial no suele perdonar muchas veces. Se le ve activo y tendrá más de alguna chance ante Bravo. Ahora si no fallará.

Vía: bet365.

GRUPOS DE COPA AMÉRICA

Durante el desarrollo de la CONMEBOL Copa América 2024, participarán 10 equipos de la CONMEBOL y seis invitados de CONCACAF, quienes buscarán arrebatarle el título a Argentina, país que ganó la última edición del torneo en 2021.

Las 16 selecciones participantes estarán divididas en cuatro grupos:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá.

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Cristian Romero

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Guido Rodríguez

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Delanteros

Ángel Di María

Lionel Messi

Valentín Carboni

Alejandro Garnacho

Nicolás González

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

CONVOCADOS DE CHILE