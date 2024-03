Argentina El Salvador 0 0

La selección de Argentina enfrentará su primer partido amistoso del año ante su similar de El Salvador, desde el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia, Estados Unidos. Los actuales campeones del mundo son los actuales líderes en las Eliminatorias 2026; además, Lionel Scaloni no podrá contar con Lionel Messi debido a una lesión que padece. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

CUÁNDO JUEGA ARGENTINA VS. EL SALVADOR

El duelo amistoso de la selección de Argentina y El Salvador se disputará este viernes 22 de marzo del 2024, desde el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia, Estados Unidos.

HORARIOS DEL PARTIDO ARGENTINA VS. EL SALVADOR

El partido entre Argentina y El Salvador está programado para jugarse a partir de las 19:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 18:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

CANALES PARA VER ARGENTINA VS. EL SALVADOR

El encuentro entre Argentina y El Salvador por amistoso internacional será transmitido en televisión por TyC Sports en todo el territorio argentino; mientras que en el país centroamericano, la señal habilitada para emitir el partido es la del Canal 4. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER ARGENTINA VS. EL SALVADOR POR INTERNET

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Argentina y El Salvador por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en TyC Play, Flow, DGO, Telecentro Play y TCS GO.

CONVOCADOS DE SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez. Defensas: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte. Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

CONVOCADOS DE EL SALVADOR

Arqueros: Mario González, Tomás Romero y Óscar Pleitez.

Mario González, Tomás Romero y Óscar Pleitez. Defensas: Rudy Clavel, Julio Sibirán, Adán Clímaco, Jorge Cruz, Germán Fuentes, Bryan Tamacas, Nelson Flores, y Melvin Cruz.

Rudy Clavel, Julio Sibirán, Adán Clímaco, Jorge Cruz, Germán Fuentes, Bryan Tamacas, Nelson Flores, y Melvin Cruz. Mediocampistas: Darwin Cerén, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Christian Martínez, Amando Moreno, Pablo Punyed, Kevin Santamaría, Mayer Gil, Jairo Henríquez y Diego Flores.

Darwin Cerén, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Christian Martínez, Amando Moreno, Pablo Punyed, Kevin Santamaría, Mayer Gil, Jairo Henríquez y Diego Flores. Delanteros: Brayan Gil, Javier Ferman, Nelson Bonilla y Nathan Ordaz.

El capitán de la selección argentina campeona del mundo, Lionel Messi, no participará en los próximos encuentros que la Albiceleste disputará la semana próxima en Estados Unidos, debido a una lesión muscular, según confirmó este domingo la MLS.

Messi, de 36 años, quedó al margen de la convocatoria a causa de una dolencia generada en el último encuentro que jugó con su equipo, el Inter Miami, la semana pasada, frente a Nashville SC.

El club de las Garzas anunció que el astro argentino tuvo una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”.

La MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos, emitió el listado de los jugadores que estarán afectados a sus seleccionados respectivos en los próximos días y allí no aparece Messi, más allá de que aún falta el anuncio de la AFA.

Por esta razón, el capitán de la selección campeona en el Mundial de Catar-2022 estará afuera de los amistosos que la Albiceleste jugará el viernes 22 y el martes 26 de marzo contra El Salvador y Costa Rica en Filadelfia y Los Angeles, respectivamente, como parte de la preparación para la Copa América.