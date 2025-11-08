Ver Argentina vs. Fiy Sub 17 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 3 por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 7:30 a.m. (hora peruana), que son las 9:30 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 AM de México y las 1:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite el partido en toda Sudamérica. Mientras que en Argentina lo pasa TV Pública. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

