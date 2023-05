Argentina - Guatemala en vivo: a qué hora juegan y qué canal transmite el partido de la Sub 20

Argentina vs. Guatemala En vivo será el duelo esperado por todos. Los locales, que son dirigidos por el ‘Jefecito’ Javier Mascherano intentará llevarse los tres puntos y estar cada vez más cerca de la clasificación a la siguiente ronda mundialista. En tanto, Guatemala no tuvo un buen inicio ante su similar de Nueva Zelanda. Por ello, Rafael Loredo buscará replantear su once inicial y sorprender en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. TV Pública y TyC Sports serán las señales encargadas que transmitirán el partido. En tanto, DIRECTV hará lo propio para toda Latinoamérica. Recuerda que el cotejo comenzará a las 18:00 horas locales.

