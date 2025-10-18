Ver Argentina vs Marruecos Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional por la final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 19 de octubre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Telefe transmite el partido en Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica, lo pasa DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

