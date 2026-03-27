Ver Argentina vs. Mauritania EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en La Bombonera por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo del 2026, a la 6:15 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 8:15 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 7:15 PM de USA. ¿Dónde ver? TyC Sports y Telefe transmiten el partido amistoso para todo Argentina en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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