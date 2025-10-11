Ver Argentina vs. México EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por los cuartos de final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de peruana), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Telefe, DirecTV y TyC Sports transmiten el partido en Argentina. Mientras que en México, la transmisión del partido va por Vix, Amazon Prime Video, TUDN y Canal 5. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.