Ver Argentina vs. Nigeria EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago por los octavos de final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 8 de octubre del 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, la 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? FIFA+, DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano, mientras que en Argentina se podrá ver por Telefe. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV, Pelota Libre y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.